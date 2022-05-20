شركة "سبيس إكس" دفعت 250 ألف دولار تعويضا عن سوء سلوك جنسي مزعوم لإيلون ماسك تجاه مضيفة

كشف موقع "إنسايدر" أن شركة "سبيس إكس" للفضاء، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، دفعت لمضيفة 250 ألف دولار لتسوية دعوى سوء سلوك جنسي ضد ماسك عام 2018.

وحسب مقابلات ووثائق حصل عليها الموقع الأمريكي، فإن المضيفة التي عملت على أساس عقد لأسطول طائرات "سبيس إكس"، اتهمت ماسك بكشف جسده أمامها دون موافقة، وعرض شراء حصان لها مقابل تدليك جنسي.

وقع الحادث عام 2016، وقد صدقت إحدى صديقات المضيفة على صحته أمام المحكمة، بالإضافة إلى مستندات أخرى، شملت مراسلات عبر البريد الإلكتروني وسجلات.

وكانت المضيفة قالت لصديقتها إنه بعد توليها وظيفتها كمضيفة، شجعها ماسك على الحصول على ترخيص كمدلكة حتى تتمكن من تدليكه، وأنه طلب منها الحضور إلى غرفته، أثناء رحلة إلى لندن، أواخر عام 2016 "لتدليك جسده بالكامل".

وعندما وصلت المضيفة للمقصورة الخاصة، وجدت ماسك "عاريا تماما باستثناء ملاءة تغطي النصف السفلي من جسده". وأضافت أن ماسك "كشف أعضائه التناسلية أثناء التدليك ثم لمسها وعرض عليها شراء حصان إذا كانت ستفعل المزيد، في إشارة إلى ممارسة الجنس".

وحسب الصديقة التي تحدثت للموقع شرط عدم الكشف عن هويتها، فإن المضيفة التي تجيد ركوب الخيل، لم تستجب لعرض ماسك واستمرت في التدليك دون ممارسة أي سلوك جنسي.

وأشار "إنسايدر" إلى أنه على علم أيضا بهوية المضيفة، لكنه لم يسميها لأنها ادعت أنها ضحية لسوء سلوك جنسي. وقد رفضت التعليق على هذه القصة.

وقال الموقع إنه تواصل مع ماسك للتعليق، غير أنه طلب مزيدا من الوقت للرد، وقال إن "هناك الكثير المتعلق بهذه القصة".

وكتب: "إذا كنت أميل إلى الانخراط في التحرش الجنسي، فمن غير المرجح أن تكون هذه هي المرة الأولى في مسيرتي المهنية التي استمرت 30 عاما"، وقال إن القصة المزعومة "ذات دوافع سياسية". لكنه لم يرسل التفاصيل المتعلقة بهه القصة رغم منحه الوقت المطلوب.

المصدر: Insider