ريهانا ترزق بمولودها الأول من مغني الراب روكي

رزقت المغنية والممثلة ومصممة الأزياء الأمريكية ريهانا بمولودها الأول من مغني الراب الأمريكي، آيساب روكي، بحسب ما ذكرت حسابات على موقع "تويتر".

rihanna and rocky have reportedly welcomed a baby boy. all the lyrics have new meaning now 💕 pic.twitter.com/BD0l34wwjp — Genius (@Genius) May 19, 2022

Nasceu!



Após uma gestação em que quebrou todos os padrões ao escolher looks de maternidade pra lá de fashionistas, @rihanna deu à luz seu primeiro filho com A$AP Rocky nos Estados Unidos



Os detalhes estão aqui --> https://t.co/c22tnsXGAxpic.twitter.com/E4blJFVS8t — Vogue Brasil (@voguebrasil) May 19, 2022

وفي بداية عام 2020، عادت المغنية ريهانا إلى أحضان مغني الراب الأمريكي روكي، بعد أيام فقط من انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل، الذي استمر على علاقته بها حوالي 3 سنوات.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها ربط اسم ريهانا وروكي عاطفيا، ففي 2013 تم رصدهما معا وهما يستمتعان ببعضهما في مدينة نيويورك، لكن مغني الراب سارع إلى تهدئة أي شائعات عن علاقتهما، قائلا: "أنا لا أنظر إليها هكذا".

وعلى الصعيد العاطفي، ارتبطت المغنية ريهانا، في السنوات السابقة، عاطفيا بمغني الراب ترافيس سكوت، والمغنيين دريك وكريس براون، والممثل جوش هارتنيت، ولاعب البيسبول مات كيمب.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي