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السلطات السعودية تتحرك بعد شكوى حول منع موظفة سعودية من الجلوس طوال 8 ساعات (فيديو)

مجتمع

السلطات السعودية تتحرك بعد شكوى حول منع موظفة سعودية من الجلوس طوال 8 ساعات (فيديو)
Sputnik
أعلام السعودية
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ردت وزارة الموارد البشرية في السعودية، على شكوى مواطن بشأن قيام مديرين أجانب في أحد مولات الرياض بمنع العاملات السعوديات من الجلوس على الكراسي طوال فترة الدوام.

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وعلى حسابها الخاص بـ"العناية بالعملاء" في "تويتر"، ردت الوزارة على صاحب الشكوى قائلة: "إشارة إلى البلاغ المقدم من قبلكم، نحيطكم علما بأنه تمت مباشرة الحالة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين..شاكرين لك تعاونك".

هذا وكان أحد المواطنين قد نشر مقطع فيديو للواقعة في "تويتر"، معلقا عليه بالقول: نداء عاجل لمن يهمه الأمر..مدراء أجانب في أحد مولات الرياض "مطعم - محل عطور" يمنع الكراسي لتبقى العاملة السعودية تعاني من الوقوف الطويل عند الباب، سواء كان هناك زبائن أو لا، أتعلمون المدة كم؟ من الساعه 2 الظهر إلى 11 بالليل..بينما الأجنبي مريح ويسمح له بالجلوس..استعباد الناس".

المصدر: RT

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