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فيديو متداول لطلاب عراقيين يرقصون خلال حفل تخرجهم يثير جدلا واسعا!

مجتمع

فيديو متداول لطلاب عراقيين يرقصون خلال حفل تخرجهم يثير جدلا واسعا!
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطلاب عراقيين يرقصون خلال حفل تخرجهم في مدينة النجف (المركز الديني الشيعي)، لتنقسم الآراء بين مؤيدين ومنددين بالواقعة.

وأثار رقص طلاب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بابل، خلال حفل تخرجهم الذي أقيم في ملعب النجف الدولي، جدلا واسعا.

حيث استنكر نشطاء إقامة الحفلة لتعارضها مع "قدسية المدينة" على حد وصفهم، بينما دافع آخرون عن الطلاب مشيرين إلى أنهم لم يفعلوا أي شيء معيب أو مخل، وأنهم فقط كانوا يعبرون عن فرحتهم بنجاحهم.

المصدر: RT

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