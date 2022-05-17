مصر.. تطورات جديدة في قضية الفتاة "قمر الوكالة" بعد القبض عليها

قال المحامي المصري إبراهيم حسني إن جهات التحقيق أمرت بإخلاء سبيل الفتاة قمر فتاة الوكالة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وأوضح أنه تم إخلاء سبيل الفتاة على ذمة القضية المتهمة فيها ببيع منتجات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر بمنطقة بولاق أبو العلا.

وكانت البداية عندما انتشرت فيديوهات لفتاة تدعى قمر تبيع مستحضرات التجميل على رصيف الوكالة بمنطقة بولاق أبو العلا، بأسعار رخيصة بشكل كبير، حيث تدعي أن المنتجات التي تبيعها أصلية، وتعطي نفس فاعلية المنتجات التي تباع بأكثر من 400 جنيه، وذلك الأمر جعل من قمر نجمة السوشيال ميديا، وسط إقبال كثيف من الفتيات لشراء هذه المنتجات مجهولة المصدر.

المثير في الأمر أن قمر فتاة الوكالة كانت تبيع مستحضرات تجميل تحمل أسماء شركات عالمية بأسعار مخفضة بشكل مبالغ فيه، ما أثار الشكوك لدى الناس حول المنتج الذي تبيعه الفتاة ومقارنته بالمنتج الأصلي، وتعرضت لموجة كبيرة من المعارضين، لبيعها هذه المنتجات دون ترخيص أو دليل على جودتها.

وتقدمت إحدى المحاميات ببلاغ للنائب العام، ضد الفتاة تتهمها فيه بترويج بعض منتجات عناية البشرة ومستحضرات التجميل المغشوشة، بمنطقة الوكالة في بولاق أبو العلا.

المصدر: القاهرة 24