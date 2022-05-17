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السعودية..إطلاق نشاط في المدارس لتعليم الطلاب الموسيقى والكشف عن أهدافه وموضوعاته

مجتمع

السعودية..إطلاق نشاط في المدارس لتعليم الطلاب الموسيقى والكشف عن أهدافه وموضوعاته
Sputnik
العلم السعودي
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أعلنت هيئة الموسيقى في السعودية، عن إطلاق نشاط في المدارس لتعليم الطلاب الموسيقى، بالتعاون مع وزارة التعليم.

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وعلى حسابها في "تويتر"، أوضحت الهيئة قائلة: "هيئة الموسيقى تطلق برنامج الثقافة الموسيقية بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتطوير القطاع وتنميته بالمحتوى المعرفي الأساسي والمطلوب لقطاع موسيقي سعودي متقدم".

وأعلنت هيئة الموسيقى عن "إطلاق نشاط لاصفي بمسمى "الثقافة الموسيقية" بالتعاون مع وزارة التعليم، والذي يقدم محتوى إثرائيا على منصة مدرستي".

وأشارت إلى أن الأهداف من هذا النشاط هي الآتية:

- إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى.

- مهارات كتابة النوتة الموسيقية.

- القـدرة على التفريق بين الأنماط الموسيقية الشعبية بالمملكة.

- التعرف على أساليب فنانين موسيقيين عالميين.

- التعرف على الآلات الموسيقية".

وأشارت الهيئة إلى أن برنامج الثقافة الموسيقية يأتي ضمن مبادرة إدراج الموسيقى في التعليم العام، الرامية لتحقيق ركيزة التعليم المنبثقة من مباداراتها الاستراتيجية.

وأوضحت أن برنامج الثقافة الموسيقية يتناول عددا من الموضوعات ضمن دروس افتراضية على منصة مدرستي، لافتة إلى أن مفاهيم الموضوعات هي الآتية:

- عن الموسيقى نتحدث: تعريف عام للموسيقى بشرح تفصيلي للمفاهم الفنية.

- الآلات الموسيقية: التركيز على مختارات من آلات موسيقية متنوعة وتصنيفها وصناعتها وتقنية العزف.

- نظریات وقواعد الموسيقى: استعراض لجوانب مختلفة من النظريات والقواعد الموسيقية.

- التراث الموسيقي السعودي: التعرف على مختلف الأنماط الموسيقية التراثية لمختلف مناطق المملكة.

- نبذة عن بعض الشخصيات الموسيقية.

المصدر: RT

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