بريطانيا.. سجن ممثلة وزوجها بعد إدانتهما بالاعتداء على طفلة

قضت محكمة بريطانية بالسجن على الممثلة زارا فيثيان وزوجها فيكتور مارك الذي يعمل مدربا للفنون القتالية بعد إدانتهما في جرائم تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال.

وأدينت الممثلة الإنجليزية في تهمة اعتداء جنسي، بالتعاون مع زوجها، على فتاة تبلغ من العمر 13 عاما.

واشتهرت فيثيان من خلال دورها في فيلم الحركة الأمريكي "دكتور سترينج" مع الممثل بيندكت كامبرباتش.

بينما أدين فيكتور مارك، وحده من دون مشاركة فيثيان، في تهمة أخرى هي الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 15 عاما.

وفي محكمة بنوتنغهام، تلقّت فيثيان البالغة من العمر 37 عاما، حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات، بينما تلقى زوجها مارك البالغ من العمر 59 عاما حكما بالسجن لمدة 14 عاما.

المصدر: BBC