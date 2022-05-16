مواقع التواصل تضج بفيديو خروج الملك السعودي من المستشفى ورسالة منه للمواطنين وقادة الدول (فيديو)

انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق خروج العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، من المستشفى، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

إقرأ المزيد

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقطع فيديو يظهر مغادرة الملك سلمان المستشفى يرافقه عدد من الأمراء المقربين منه، وظهر ملك السعودية وهو يمشي مستخدما عكازه ويبدو بصحة جيدة، بينما كان يتجه نحو السيارة.

كما أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حبهم للملك، ومهنئينه بالسلامة، إذ أنه كان قد دخل المستشفى لإجراء منظار للقولون، في 8 مايو الجاري، وجاءت نتيجته سليمة، وفق الديوان الملكي السعودي.

الحمد لله على سلامتكم سيدي @KingSalman وأدام الله على مقامكم الكريم موفور الصحة والسعادة ، وأدامكم ذخرًا وعزًا للوطن والامه . https://t.co/hylM3SVu25 — عائض عبدالله الوبري (@ayed_alwabry) May 15, 2022

نحمد الله سبحانه وتعالى على سلامة مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين ونسأل الله بفضله وكرمه أن يحفظه ويديم عليه لباس الصحة والعافية. https://t.co/P3Ll0vdGOa — ناصر الصافي (@alsafi0) May 16, 2022

وبحسب "واس"، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز بعد خروجه من المستشفى، "خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة"، كما عبر عن "تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة".

المصدر: "واس" + RT