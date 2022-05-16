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مواقع التواصل تضج بفيديو خروج الملك السعودي من المستشفى ورسالة منه للمواطنين وقادة الدول (فيديو)

مجتمع

مواقع التواصل تضج بفيديو خروج الملك السعودي من المستشفى ورسالة منه للمواطنين وقادة الدول (فيديو)
AP Bandar Aljaloud
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق خروج العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، من المستشفى، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

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"واس": العاهل السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقطع فيديو يظهر مغادرة الملك سلمان المستشفى يرافقه عدد من الأمراء المقربين منه، وظهر ملك السعودية وهو يمشي مستخدما عكازه ويبدو بصحة جيدة، بينما كان يتجه نحو السيارة.

كما أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حبهم للملك، ومهنئينه بالسلامة، إذ أنه كان قد دخل المستشفى لإجراء منظار للقولون، في 8 مايو الجاري، وجاءت نتيجته سليمة، وفق الديوان الملكي السعودي.

وبحسب "واس"، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز بعد خروجه من المستشفى، "خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة"، كما عبر عن "تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة".

المصدر: "واس" + RT

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