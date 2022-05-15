بريطانيا.. بيع كل دمى باربي إليزابيث الثانية في غضون 3 ثوان

أعلنت شبكة المحالات التجارية البريطانية John Lewis أن حزمة دمى "باربي" للملكة إليزابيث الثانية بيعت بالكامل في غضون ثوان معدودات.

وأكدت John Lewis، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، أنه تم بيع جميع الدمى بقيمة 95 جنيه استرليني لكل واحدة منها في غضون ثلاث ثوان فقط منذ طرحها للبيع.

وتم إنتاج هذه الدمى بمناسبة الذكرى الـ70 لتولي إليزابيث الثانية العرش البرطاني.

وأشارت "الغارديان" إلى أن الكثير من الباعة في موقع "إيباي" يأملون حاليا في بيع هذه الدمى بسعر يتجاوز قيمتها الأصلية بضعفين على الأقل.

في الوقت نفسه، لوحت شركة Mattel التي تنتج "باربي" إلى إمكانية إنتاج المزيد من هذه الدمى قبل بدء الاحتفالات الرسمية بمناسبة ذكرى بدء عهد حكم الملكة إليزابيث الشهر القادم.

المصدر: "الغارديان"