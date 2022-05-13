بينهم "مستريح أسوان".. السجن الاحتياطي لجامعي أموال في مصر

أمرت النيابة العامة بمصر بحبس 3 متهمين بينهم مصطفى البدري، المعروف بالبنك أو "مستريح أسوان" بالاحتيال على عدد كبير من المجني عليهم، والاستيلاء على أموالهم، بدعوى استثمارها.

وذكرت النيابة العامة في صفحتها عبر "فيسبوك" أنها أمرت "بحبس مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنين آخرين 4 أيام احتياطيا".

وأوضحت النيابة أنها كانت تلقت في أوائل الشهر الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد "مصطفى البنك" بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أفادت والبلاغات -كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات- استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رؤوس الماشية، ووعده بربحهم منها".

وأضافت أن "البنك" استولى على أكثر من 9 ملايين جنيه، قبل أن يفاجأ أصحاب الأموال بتهربه من سداد الربح الذي وعدهم به، أو رد الرؤوس إليهم".

وقالت النيابة إنها "عاينت مزرعة يملكها وأمرت بالتحفظ على 447 ماشية ضبطت فيها".

وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

وأضافت النيابة أنه "ونفاذا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له قرَّر دعوته للمواطنين عبر موقع "يوتيوب" لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رؤوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباحهم منها لاحقًا، وادعى حيازته تلك الأموال، ووعده بردها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتي أكدت ارتكابه لها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيا".

وختمت النيابة بأنها تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمين آخرين أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما وبحوزة أحدهما مبلغ مليون و238 ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيا.





المصدر: RT