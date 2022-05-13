الملكة البريطانية تشارك في عرض الخيول الملكي في وندسور

شاركت الملكة البريطانية، اليزابيث الثانية، اليوم الجمعة، في عرض الخيول الملكي في وندسور، بعد تغيبها مؤخرا عن عدد من الأحداث بسبب معاناتها من مشاكل بالتنقل.

ونقلت الملكة البالغة من العمر 96 عاما إلى ساحة العرض في سيارة "رينج روفر". وبعد الغياب عن الافتتاح الرسمي للبرلمان، كانت هناك تكهنات بأنها لن تحضر الحدث السنوي، وهو أحد الأحداث البارزة.

جلست الملكة في مقعد الراكب الأمامي للسيارة، مرتدية قميصا أبيض اللون وفوقه كنزة باللون الكحلي ونظارة شمسية.

وعندما توقفت السيارة بالقرب من حلقة العرض، تحدثت الملكة من داخل السيارة إلى مجموعة صغيرة، يعتقد أنهم مسؤولون من العرض. وظهرت الملكة وهي تبتسم وتضحك وتتجاذب أطراف الحديث.

وشوهدت الملكة آخر مرة علنا في 29 مارس عندما حضرت حفلا لإحياء ذكرى زوجها الراحل، دوق إدنبرة، مع كبار أفراد العائلة المالكة.

المصدر: "الغارديان"