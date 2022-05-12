باحث وكاتب مصري يجيب عن سؤال يشغل بال المصريين

أوضح باحث مصري كل ما يخص ظاهرة "المستريح" التي تسببت بالسطو على أموال المصريين، وكيف تفشت في مصر وهل التيار الإسلامي له علاقة بذلك.

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وفي حديث لـRT، قال الكاتب الصحفي والباحث أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "الوطن" المصرية، إن سبب انتشار الظاهرة هو المفهوم الديني الذي نشره التيار الإسلامي منذ ظهوره الطاغي على الحياه العامة المصرية في السبعينات.

وأضاف أن المفهوم الديني الذي حرم التعامل مع البنوك بإعتبارها معاملات ربوية ومحرمة، فكان لجوء المصريين إلى لصوص توظيف الأموال بدءا من الريان والسعد حتي مستريح مواشي أسوان. مشيرا إلى أن البنوك التي تحفظ أموال الناس وتساعد الاقتصاد القومي للبلاد أصبحت حرام فيما شركات التوظيف المستريح حلال!

وأوضح الكاتب أن جرائم التيار الإسلامي في حق مصر لم تقف عند الإرهاب والقتل والتفجير، لكنها نزعت من المصريين إنسانيتهم بعدم الترحم علي الأموات من غير المسلمين(مؤخرا صارت المخالفين سياسيا) وقصر دعاء شفاءالمرضي علي المسلمين فقط وحفظ بلاد المسلمين فقط حتي وصلنا أمس حد تكفير الصحفية الشهيدة شيرين ابوعاقله رحمها الله والحكم عليها بدخول النار!

وقال إن التيار الإسلامي جعل من المصريين مجموعات غلاظ الطباع وأجلاف تنضح الكراهية والبغضاء من أفواههم وتنطق بها جباههم التي كانت يوما ما تموج بالمحبة والسلام!

وتابع، أن المفهوم الديني الذي شكل وعي المصريين وصار الثقافة العامة التي تسيطر علي الوجدان العام يحتاج الي اعادة نظر حقيقيه تبدأ من خطبة الجمعة التي كانت سببا مباشرا في شيوع ثقافة الكراهية وتكفير المخالفين والدعاء عليهم نهاية كل خطبة!

المصدر: RT