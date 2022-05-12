فقد منذ حوالي 50 يوما.. اختفاء مواطن ستيني في ظروف غامضة بمكة

كشفت أسرة المواطن السعودي، منصور علي العسيري، الذي اختفى في نهاية شعبان الماضي بمكة، أي قبل نحو 50 يوما، معاناته من مرض الزهايمر.

وناشدت أسرة العسيري، الذي اختفى من حي الحسينية بمكة المكرمة، مساعدتها في البحث عنه.

وأوضحت أنها لم تترك مكانا إلا وبحث أفرادها فيه عنه في سبيل العثور عليه، بما فيها المستشفيات، ولكن دون جدوى، مشيرة إلى أنه "خرج من المنزل في 22 شعبان الماضي، وكان ذلك يوم الجمعة".

المصدر: سبق

وأضافت: "إنه يعاني من الزهايمر، وعمره يتجاوز الستين عاما، وكان يرتدي ثوبا أزرق".

وأِشارت إلى أنها ليست المرة الأولي التي يختفي بها، فسبق أن اختفى، وتم العثور عليه، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ للجهات المعنية في مكة.

المصدر: "سبق"