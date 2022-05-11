الإمارات.. شرطة دبي تضبط 1000 متسول خلال 50 يوما

ضبطت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 1000 متسول في حملة "التسول مفهوم خاطئ للتراحم"، قوامهم 902 رجل و98 امرأة.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف، إن "حملة (التسول مفهوم خاطئ للتراحم) من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، وتسهم في خفض أعداد المتسولين سنويا، نظرا للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المضبوطين".

وأضاف: "أسفرت الحملة هذا العام عن ضبط 1000 متسول من مختلف الجنسيات".

وأوضح، أن "هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية"، مؤكدا أن "التسول يهدد أمن المجتمع، وحياة وممتلكات الأفراد، ويشوه المظهر الحضاري للدولة".

ولفت إلى أن "هناك أشخاصا يعزون سبب التسول إلى حاجتهم للمال، لكنه سلوك غير قانوني، ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 5 لعام 2018 في شأن مكافحة التسول".

ونوه إلى أن "الحملة أسفرت عن ضبط 1000 متسول، من بينهم 321 متسولا قبل شهر رمضان، و604 خلال الشهر الكريم، و75 متسولا في عطلة عيد الفطر، بواقع 902 رجل و98 من النساء".

المصدر: "الإمارات اليوم"