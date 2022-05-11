تحت عنوان "خبر عاجل".. والد بيلا حديد ينعي الصحفية شيرين أبو عاقلة ويصفها بـ"الأسطورة" (صورة)

نعى محمد حديد، رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية ووالد عارضة الأزياء بيلا حديد، الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة.

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وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر محمد حديد صورة لشيرين أبو عاقلة، معلقا عليها بالقول: "شيرين أبو عاقلة هي صحفية فلسطينية عرفت بتغطيتها أحداث فلسطين وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وتعمل أبو عاقلة كمراسلة صحفية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "لقد دمرنا أن نسمع أن امرأة ناجحة كانت (شيرين)، تم انتزاعها منا لأن صوتها كان له تأثير كبير على العالم..أتمنى أن ترقد بسلام"ـ واصفا إياها بـ"الأسطورة".

وأفادت مراسلتنا، في وقت سابق، بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

المصدر: RT