بعد اعتذاره.. وسائل إعلام تكشف الخطأ الذي تسبب في التحقيق مع مقرئ مصري

بعد صدور قرار وقفه عن تلاوات الهواء من قبل رئيس الإذاعة المصرية، ما هو الخطأ الذي وقع فيه قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون في مصر خلال تلاوته قرآن فجر السبت الماضي؟

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قرر محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إيقاف الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون في مصر، عن تلاوات الهواء، على خلفية الخطأ الذي ورد منه في قرآن فجر السبت الماضي، وأحالته نقابة القراء للتحقيق.

وأخطأ الطاروطي، في قوله تعالى "فلما رأينه" وهي تعود على النسوة اللاتي شاهدن سيدنا يوسف عليه السلام، وتلاها خطأ بقوله "رأيناه" ما جعل الضمير هنا يعود على الرجال وليس النساء.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن النقابة استدعت الشيخ الطاروطي، للتحقيق معه أمام لجنة المتابعة بالجلسة المقبلة يوم 2022/5/28.

​وأوضح نقيب القراء، في تصريح لموقع "مصراوي"، إنه سيتم التحقيق مع القارئ محمد علي الطاروطي أمام لجنة المتابعة بالنقابة، بناء على ما ورد من الإذاعة المصرية.

واعتذر الشيخ محمد الطاروطي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون في مصر، عن الخطأ الذي حدث منه خلال تلاوته قرآن الفجر، مؤكدا أن ذلك الخطأ تم تصحيحه في نفس التلاوة.

وقال: "القرآن غالب وليس مغلوبا وليس هناك أحد فوق القرآن الكريم، وأنا أخطأت وصححت الخطأ، لكن هناك من رصد أني أخطأت، وروج لذلك على نطاق واسع".

المصدر: "مصراوي"