السفارة السعودية تصدر بيانا جديدا تكشف فيه تفاصيل حول السعودي التائه في المغرب

أصدرت السفارة السعودية في الرباط، بيانا إلحاقيا بخصوص المواطن السعودي التائه في المغرب.

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وفي بيان لها عبر حسابها في "تويتر"، قالت السفارة: "إلحاقا للبيان الصادر عن السفارة بشأن المواطن السعودي الذي يمر بظروف صحية في المملكة المغربية الشقيقة، تود السفارة التأكيد على أن المواطن يتمتع بصحة جيدة، حيث تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته، وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي".

وأضاف البيان: "كما تم إنهاء إجراءات عودته إلى أرض الوطن بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وسيصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقه إلى منطقة الباحة".

وكانت السفارة قد أصدرت بيانا في وقت سابق قالت فيه: "إشارة لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطن سعودي يعاني من ظروف صحية صعبة في المملكة المغربية، تود السفارة الإفادة بأنه تم التعرف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة العربية السعودية للتأكد من أوراقه الثبوتية".

وأضافت أنه تم التعرف على مكان إقامته في مدينة المحمدية من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصة.

وأكدت أنه في مكان آمن بعهدة سفارة المملكة في العاصمة المغربية الرباط، ويجري التنسيق حاليا لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن.

المصدر: RT