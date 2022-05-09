حي يرزق.. إشاعة تقتل "عمي علي" المغربي في العمرة

تناقلت صفحات على موقع "فيسبوك" يوم الاثنين أنباء وفاة "عمي علي" الصحراوي حافر الآبار الذي بذل قصارى جهده لإنقاذ الطفل ريان، بعد أيام من ذهابه إلى العمرة.

وأكدت مصادر أن "عمي علي" بصحة جيدة وهو حي يرزق وأن خبر وفاتة مجرد إشاعة.

وكان عمي علي الصحراوي حافر الآبار الذي بذل قصارى جهده لإنقاذ الطفل ريان بإقليم شفشاون، قد توجه إلى السعودية لأداء العمرة بمعية زوجته.

وأدى عمي علي مناسك العمرة برعاية شركة سعودية تكريما له على العمل البطولي الذي قام به خلال عملية إخراج الطفل ريان الذي توفي داخل البئر.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي