مصر.. جثة سيدة عارية في صندوق قمامة والأمن يكشف التفاصيل

كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل لغز العثور على جثة عارية لسيدة قبل نحو أسبوعين ملقاة داخل صندوق قمامة بنطاق الحي الـ11 بمدينة السادس من أكتوبر في مصر.

إقرأ المزيد

وكشفت التحقيقات الأمنية أن السيدة كانت على علاقة في الظل لمدة 6 أشهر مع تاجر أثاث، حيث جمعتهما لقاءات محرمة في شقته بأحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر.

ونجحت قوات الأمن في تحديد هوية القتيلة وتبين أنها بائعة متجولة تبلغ من العمر 39 سنة، كانت على علاقة غير شرعية بتاجر أثاث يصغرها بـ4 سنوات.

وأشارت التحقيقات إلى أن التاجر متزوج ولديه أولاد ويمتلك وحدتين سكنيتين، الأولى لأسرته والثانية لنزواته فكان يتردد والقتيلة عليها طوال الستة أشهر الماضية لكنه لاحظ مؤخرا سرقة مبلغ مالي من ملابسه.

وحسب التحريات قرر التاجر الانتقام من القتيلة، فاستدرجها إلى الشقة بدعوى قضاء وقت ممتع سويا لكن أمرا آخر كان يحاك في الخفاء.

وقام التاجر المتهم بالاعتداء على المجني عليها بعصا خشبية على رأسها وانقض عليها وخنقها لتفارق الحياة ليبدأ في تنفيذ الجزء التالي من خطته.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم انتظر ساعة متأخرة من الليل ولف الجثة في ملاءة ونقلها عبر تروسيكل والتخلص منها بمكان العثور عليها.

وأقر المتهم بجريمته على النحو المشار إليه متهما إياها بسرقته "اكتشفت إنها بتسرقني آخر 3 مرات".

المصدر: مصراوي