ما حقيقة طلاق الفنان تامر حسني من زوجته بسمة بوسيل؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالأنباء المتداولة حول طلاق الفنان المصري، تامر حسني، من زوجته المغربية بسمة بوسيل.

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ويأتي ذلك بعد قيام أحد أصدقاء الفنانة المغربية جليلة، بعمل استفتاء على كشف هوية طلاق أحد المشاهير، حيث أن جليلة المغربية على صداقة مع شخص يهوى التقاط الصور مع المشاهير، وهو البلوغر حمودة حسين، الذي كتب عبر خاصية "الستوري" أنه قرر منح جائزة عبارة عن هاتف أيفون أحدث طراز، لمن يجيب عن سؤال حول خبر حصري جاء به، مشيرا إلى أنه سيرسل الهدية أينما كانت بلد الفائز، ومن ثم شارك صورة لسور من الورود كتب عليه: "مبروك الطلاق"، ومن بعدها ظهر مع جليلة المغربية في مقطع فيديو يغنيان فيه أغنية الفنان سعد لمجرد أنت معلم.

ليالينا

ليالينا

وبعد ظهورهما سويا، بدأ الجمهور في الربط بين ذلك الظهور وبين طلاق الفنان تامر حسني.

في حين ردت بسمة بوسيل على هذه الأخبار بطريقتها الخاصة، إذ نشرت عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، مقطع فيديو من أغنية تامر حسني لفيلمه الجديد بحبك مع الفنانة هنا الزاهد، معلقة عليه بالقول: "إحساسه كالعادة"، ما ينفي تماما أي انفصال وقع بينهما.

ليالينا

من جهته، رد الفنان تامر حسني على هذه الشائعات بطريقة غير مباشرة أيضا، ونشر عبر "الستوري" في "إنستغرام"، صورة يظهر خلالها برفقة زوجته على هامش افتتاحها شركتها الخاصة، وكتب عليها: "مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي انتِ وأولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح"، لينفي قطعيا ما أشيع حول طلاقهما.

RT

المصدر: RT + "ليالينا"