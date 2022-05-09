مغنية الأوبرا المصرية تكشف تفاصيل لقائها مع ماكرون وتقبيله ليدها بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

كشفت مغنية الأوبرا المصرية، فرح الديباني،عن تفاصيل لقائها مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتقبيله ليدها، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "الوطن"، أوضحت فرح الديباني أن أهلها أول من تواصلوا معها بعد تقبيل ماكرون يدها، مضيفة: "كانت الشبكة واقعة من كتر الناس ما بتبعت".

وأشارت فرح الديباني إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الحفل طلبها لتحيتها"، متابعة: "كان رايح يركب العربية هو ومدام ماكرون فطلب وقال عاوز فرح أسلم عليها وأشكرها، شكرني جدا وهو كان متأثر جدا وفرحان..ماكرون قالي شكرا إنك وافقت وتكرمت إنك تيجي، كنت عاوزة أقوله أنا اللي شكرا، وزوجته سلمت علي وحضنتني وطلبت التصوير معايا".

وذكرت أن غناء النشيد الوطني الفرنسي أمر لم يحدث من قبل لمصري، لافتة إلى أن الأمر تم بشكل سريع.

وفي سياق آخر، قالت المغنية المصرية إن المنافسة في أوبرا باريس "قاتلة"، نظرا لأن جميع الموسيقيين في العالم يرغبون في الذهاب لأوبرا باريس، إذ تعد من أهم الأوبرات في العالم وهي عريقة لها تاريخ، وأفضل المغنيين ينشدون أغانيهم من هناك، كما أنها تضم واحدا من أفضل فرق الأوركسترا في العالم وأفضل فرق الباليه، مضيفة: "كل حاجة فيها توب".

ولفتت فرح إلى أنها "ترغب في تجسيد دور ملكة مصر في أوبرا عايدة"، موضحة أنها تعمل في باريس منذ 6 سنوات، وغنت في أوبرا باريس، وأنها تعمل بجد وجهد كبير في فرنسا رغم أن جنسيتها مصرية.

المصدر: "الوطن"