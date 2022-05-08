السعودية.. عائلة تعفو عن قاتل ابنها بعد 20 عاما على جرمه (صور + فيديو)

عفت عائلة سعودية في جنوب المملكة يوم الأحد عن قاتل ابنها في نهاية غير متوقعة لجريمة قتل شهيرة وقعت قبل نحو 20 عاما، وفشلت خلالها محاولات عديدة للحصول على الصفح.

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن ذلك يعني أن حكم الإعدام لن ينفذ في الجاني.

وتحكم القوانين السعودية على المدانين بجرائم القتل بالقصاص، والذي يعني معاقبة الجاني بفعلته أي إعدامه، لكن عفو ذوي المقتول عن القاتل في بعض تلك الأحكام يجنبه مواجهة ذلك المصير.

واستجابت عائلة القتيل، ويدعى مهدي بن سالم بن شثين آل معجبه، لوجاهات قبلية حضرت لمكان إقامتهم في وادي يتم بمحافظة ثار (140 كم شمال نجران)، وقررت العفو عن القاتل محمد بن صالح أبو خشم آل مطلق.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمعا لعدد كبير من وجهاء القبائل مع ذوي القتيل ووجهاء قبيلته، وحوارا بين الطرفين قبل الإعلان عن العفو الذي أعقبته الأهازيج والصراخ والدعاء تعبيرا عن الفرح بتلك النهاية.

وتداول مغردون سعوديون مقاطع فيديو وسط إشادات بقرار عائلة القتيل التي جاءت بعد عدة محاولات مماثلة في السنوات الماضية، قبل أن تستجيب عائلة القتيل وتعفو عن القاتل.

ووقعت الجريمة قبل نحو 20 عاما، عندما نشب خلاف بين الجاني محمد صالح أبو خشم والمجني عليه، مهدي بن سالم بن شثين، انتهى بمقتل الأخير بعدة طلقات نارية أودت بحياته على الفور.

بجاهيه الشيخ: علي بن حاسن المكرمي

والشيخ: محمد بن علي ابو ساق

وجموع غفيره من جميع القبائل ..



تم العفو صباح هذا اليوم عن السجين : محمد بن صالح أبو خشم ..



الله يبيض وجيهكم .. والله يكتب أجرهم ..



#نجران_الان@ss_s_ss3@yaamnetpic.twitter.com/6eRbLQsst6 — قبيلة آل غيدان آل راكه آل مطلق (@al_ghaidan) May 8, 2022

بقيادة الوالد والشيخ علي بن حاسن المكرمي ووجهاء #نجران تم العفو وبيض الله وجيههم#تكفون_ياال_معجبه_اعتقوا_ابوخشم#نجران_الانpic.twitter.com/ABx6BSuIi7 — حمد آل مسعد (@hamadalmassad) May 8, 2022

#تكفون_ياال_معجبه_اعتقوا_ابوخشم



💠حدثت في نجران صباح هذا اليوم الأحد

لحظة إعلان العفو ..

لحظة عزاً لحظة تقشعر لها الأبدان وترتفع فيها الاصوات والصيحات ما أجمل العفو والصفح ..



يارب لك الحمد ارقدي يا سعيدة بنومش أشهد ان لش لابه.. pic.twitter.com/3CeOkmjWiF — Talal (@tr232m) May 8, 2022

والدة السجين محمد بن صالح أبو خشم

ترفع البيضاء لـ "آل شثين آل معجبة"

بعد عفوهم عن ابنهم

لوجه الله تعالى دون مقابل pic.twitter.com/RKIbyDP3kn — فجيحه بن فجيحه (@2013Cydia) May 8, 2022

#نجران_الانᅠ



جواب الشيخ علي بن حاسن المكرمي أطال الله في عمره



والشيخ محمد ال ابوساق

على ال شثين ال معجبه في طلب عتق رقبه السجين محمد أبو خشم pic.twitter.com/QYQmRf2eHR — صالح بن عاطف لسلوم (@5005sa2) May 8, 2022

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"