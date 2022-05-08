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صورة حديثة لرئيس الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير بندر بن سلطان مع أمير سعودي تثير تفاعلا (صورة)

مجتمع

صورة حديثة لرئيس الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير بندر بن سلطان مع أمير سعودي تثير تفاعلا (صورة)
AP Hassan Ammar
الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات الأسبق في المملكة السعودية
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، صورة حديثة تجمع الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات الأسبق في المملكة، مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

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ونشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد صورة تجمعه مع الأمير بندر بن سلطان، معلقا عليها بالقول: "تشرفت الليلة بلقاء سيدي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.. الجلوس مع سموه والحديث مع قامة بقيمته وفكره وتأثيره وتاريخه المضيء والمنجز لبلاده أمر يدعو للفخر وفائدة عظيمة قل أن تجدها في وقتنا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، حيث قال البعض معلقا: "بندر بن سلطان شخصية وطنية ذات رؤية سياسية وتجربة ثرية، ولديه تأريخ من العمل الدبلوماسي الذي يستحق أن يروى ويستمع له"، بينما علق آخر بالقول: "هرما الثقافة والتاريخ ما أجمل النتائج".

المصدر: RT

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