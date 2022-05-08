غضب في الأردن بعد تشويه أحد أعمدة جرش الأثرية

أثارت واقعة تشويه أحد أهم المواقع الأثرية في الأردن غضبا كبيرا، حيث تداول نشطاء صورا تظهر أحد أعمدة موقع جرش وقد تم تشويهه باستخدام طلاء رشاش أسود اللون.

وتظهر الصور كتابات لتغزل شاب بفتاة على الأعمدة، وصفها مغردون على "تويتر" بالعبثية، معربين عن استيائهم الشديد مما حدث لواحد من أهم المواقع الأثرية التي تستقطب السياحة الأجنبية في البلاد والتي تعود لآلاف السنين.

وطالب أردنيون بمحاسبة من ارتكب هذه الأفعال وأن تطال المحاسبة المسؤولين على الآثار لعدم فعلهم ما يكفي لحماية مثل هذا الموقع التاريخي.

من جهته، قال مدير سياحة جرش، فراس خطاطبه، إن المديرية تتابع منذ، صباح أمس السبت، "حادثة الاعتداء على أحد أعمدة مدينة جرش الأثرية".

وأضاف أن ما حدث يمثل "سلوكيات خاطئة من شأنها إفساد ما تم إنجازه خلال عطلة عيد الفطر واستقبال جرش لأكبر عدد من السياح على رأس المواقع الأثرية في المملكة".

وتبعد مدينة جرش الأثرية الرومانية نحو 50 كيلومترا شمال العاصمة الأردنية عمان.

المصدر: وسائل إعلام أردنية