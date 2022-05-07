شاهد.. فيديوهات لتحرش جماعي بفتيات في السعودية تثير غضبا كبيرا!

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديوهات لتحرش مجموعة من الشبان في السعودية بفتيات.

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ويظهر في مقطع فيديو، ملاحقة مجموعة كبيرة من الشبان لفتاتين ترتديان النقاب على البحر، في مشهد وصف بالهمجي.

وفي مقطع آخر من مدينة الخبر السعودية، يظهر أيضا تجمهر شبان حول فتاتين في الشارع.

وأثارت الفيديوهات غضبا كبيرا وجدلا واسعا بين المتابعين، خاصة أن ظاهرة التحرش بالنساء في الشارع انتشرت مؤخرا بكثرة في المملكة العربية السعودية.

الأمر الذي دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة بحق كل متحرش مع التشهير به.

تجمهر وصياح حول فتاتيين على البحر ! pic.twitter.com/OpwvNGExF6 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 6, 2022

تجمهر وتجمع شباب حول فتاتيين في الخبر ! pic.twitter.com/luEovEUgXf — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 6, 2022