 
مباشر

شاهد.. فيديوهات لتحرش جماعي بفتيات في السعودية تثير غضبا كبيرا!

مجتمع

شاهد.. فيديوهات لتحرش جماعي بفتيات في السعودية تثير غضبا كبيرا!
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syqn

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديوهات لتحرش مجموعة من الشبان في السعودية بفتيات.

إقرأ المزيد
تحركات في مصر بعد فيديو التحرش بالسائحات في الأهرامات
تحركات في مصر بعد فيديو التحرش بالسائحات في الأهرامات

ويظهر في مقطع فيديو، ملاحقة مجموعة كبيرة من الشبان لفتاتين ترتديان النقاب على البحر، في مشهد وصف بالهمجي.

 وفي مقطع آخر من مدينة الخبر السعودية، يظهر أيضا تجمهر شبان حول فتاتين في الشارع.

وأثارت الفيديوهات غضبا كبيرا وجدلا واسعا بين المتابعين، خاصة أن ظاهرة التحرش بالنساء في الشارع انتشرت مؤخرا بكثرة في المملكة العربية السعودية.

الأمر الذي دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة بحق كل متحرش مع التشهير به.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا