بعد ضبط كمية كبيرة من الكحول على يخته: السلطات الكويتية تأمر بالقبض على أحد المشاهير والأخير يعلق!

أصدرت السلطات الكويتية أمرا بالقبض على يعقوب بوشهري وتعميمه على المنافذ والمطار لإحالته على النيابة العامة بتهمة الاتجار بالخمور، بعد ضبط يخت مملوك له محملا بـ 700 زجاجة خمر.

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وخرج نجم مواقع التواصل الاجتماعي بوشهري المتواجد حاليا في لندن، في مقطع فيديو عبر حسابه على "سناب شات" للتعليق على القضية، حيث طالب بعدم الاستعجال بالحكم على الموضوع حتى تتبين نهايته، مؤكدا ثقته بالسلطات الكويتية كافة من جهات أمنية وتحقيق.

وأضاف أن "الجميع سيعلم حقيقة الأمر لاحقا، وبأنه على استعداد للعودة إلى الكويت في الحال إن استدعى الأمر"، لافتا بأنه "واثق من نفسه ويعلم ما لديه جيدا".

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل قضية يخت بوشهري، وقالت في بيان لها إنه تم ضبط كميات متنوعة من الخمور عدد 693 زجاجة داخل يخت، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة الأثر والغدارة العامة للجمارك.





وسبق أن اتهم النجم الكويتي في قضية "غسيل أموال المشاهير" التي بدأت في منتصف عام 2020، واتهم بها عشرات المشاهير وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم ومنهم بوشهري.

ويعقوب خالد بوشهري، فنان كويتي الأصل، يبلغ من العمر 38 عاما، يعتبر من مشاهير ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اشتهر عبر حسابه الشخصي على موقع "سناب شات"، يقدم إعلانات لشركات عالمية.

عاجل / صدور أمر القاء قبض على #مشهور_التواصل_الاجتماعي وتعميمه على المنافذ والمطار تمهيداً لاحالته الى النيابة العامة بتهمة #الاتجار_بالخمور.

• بعد ضبط اليخت المملوك له محملاً بـ 700 زجاجة خمر. pic.twitter.com/x03pXTmNJa — المجلس (@Almajlliss) May 6, 2022

وتمنع الكويت شرب الخمور أو الاتجار بها، حيث تعمل السلطات على ملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين بقضايا من هذا النوع.

المصدر: وسائل إعلام كويتية