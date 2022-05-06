بعد طلاق ياسمين صبري.. داعية مصري يتحدث عن نصيحة كان سيقدمها لـ"أبو هشيمة" لو استشاره

وجه الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، رسالة إلى متداولي خبر طلاق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من زوجته الفنانة ياسمين صبري.

إقرأ المزيد

وقال عطية من خلال بث مباشر له عبر صفحته على "فيسبوك: "الزواج شريعة ربنا وأشيع أنهما تطلقا والطلاق شريعة ربنا، فلماذا انقلبت الدنيا هكذا؟".

وأضاف: "أهداها خاتما في الأول بـ3 ملايين جنيه... هل كنتم معه خلال كتابة الفاتورة؟ النائب المحترم لو كان استشارني كنت نصحته بدفع 30 ألف جنيه فقط، بدلا من هذه الملايين، والباقي تصدق به للفقراء، فإذا قال لي إنه يتصدق ويخرج الزكاة ويعمل الخير، فهو حر بماله وليس من شأن أحد التدخل".

ووصف عطية كل من يشمت ويتحدث عن الهدايا الثمينة التي تمتلكها ياسمين، بأنهم يغارون منها، ويتمنون لو كانوا مكانها مطالبا الجميع بعدم التدخل في شؤون غيرهم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بأنباء تفيد بانفصال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد فترة زواج دامت عامين.

وكان آخر ظهور لهما معا، عندما أقام أبو هشيمة، حفل إفطار بحضور ياسمين صبري، وعدد من أصدقائهما، منذ أيام، وذلك ردا على شائعة انفصالهما التي انتشرت وقتها أكثر من مرة.

المصدر: RT