بالفيديو.. ولي عهد أبو ظبي يشهد على أفراح "آل نهيان"

شهد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أفراح "آل نهيان"، ضمن عرس جماعي أقيم لعدد من أبناء الوطن في قصر الحصن في أبو ظبي.

وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإضافة إلى عدد من الشيوخ، أفراح "آل نهيان"، بمناسبة زفاف الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان على كريمة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، الشيخة مريم، وزفاف الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان على كريمة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الشيخة ميرة، والذي أقيم ضمن عرس جماعي لعدد من أبناء الوطن في قصر الحصن في أبوظبي.

محمد بن زايد والشيوخ يشهدون أفراح آل نهيان بمناسبة زفاف هزاع بن حمدان بن زايد على كريمة سعيد بن زايد "الشيخة مريم"، وزفاف زايد بن منصور بن زايد على كريمة هزاع بن زايد "الشيخة ميرة"، ضمن عُرسٍ جماعي أُقيم اليوم في قصر الحصن بأبوظبي | وام#عاجل_الإماراتpic.twitter.com/UJZCtu1U2U — عاجل الإمارات (@UAE_AJIL) May 5, 2022

وأكد ولي عهد أبو ظبي، أهمية بناء أسر قوية متماسكة محافظة على قيم مجتمع الإمارات الأصيلة وتضيف لبنة صالحة إلى بناء هذا الوطن وتعزز من نسيج المجتمع وترابطه.

وأضاف "إن قيادة الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حريصة على دعم شباب الوطن من جميع الجوانب خاصة فيما يتعلق بتحقيق استقرارهم الأسري وتوفير السبل والإمكانيات التي تسهم في تحقيق سعادتهم والحياة الكريمة لهم ولأسرهم".

وتخلل حفل الاستقبال، "الذي حضره جمع من المدعوين وأقارب وأهل العرسان، عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج التي تعبر عن هذه المناسبة السعيدة".

المصدر: "ألإمارات اليوم"