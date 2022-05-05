توائم مالي التسعة "بصحة جيدة" في عيد ميلادهم الأول (فيديو)

قال والد تسعة توائم في مالي لشبكة "بي بي سي" البريطانية إنهم يتمتعون بصحة جيدة بعد مرور سنة على ميلادهم.

وقال الأب ويدعى عبد القادر عربي ويعمل ضابطا في جيش مالي، "إنهم في مرحلة الحبو الآن.. وبعضهم يستطيع الجلوس وبعضهم يمكنه المشي إذا استند إلى شيء ما".

ومازال التوائم يخضعون للرعاية في مركز صحي مغربي ولدوا فيه، وقال الوالد إن والدتهم حليمة سيسي، البالغة من العمر 26 عاما تتمتع أيضا بصحة جيدة.

وصرح الأب: "لم يكن أمرا بسيطا ولكنه كان عظيما.. فرغم صعوبة الظروف، عندما تنظر إلى الأطفال وهم في تمام الصحة تشعر بالارتياح".

وكان عبد القادر قد عاد توا إلى المغرب بعد غياب دام ستة شهور، ومعه ابنته الكبرى سعدى ذات الأعوام الثلاثة.

وكان التوائم التسعة قد حطموا سجلات غينيس القياسية لأكبر عدد من التوائم يبقون على قيد الحياة.

وكانت الحكومة المالية قد نقلت والدة التوائم إلى المغرب لتلقي العناية المناسبة قبيل موعد وضعها في الرابع من مايو 2022.

يذكر أن الولادات المتعددة تتسم بالخطورة، وتنصح الأمهات الحوامل بأكثر من 4 أجنة بالاجهاض في بعض الدول التي تجيز هذا الموضوع.

كما لا يخلو الأمر من مخاطر للأجنة ذاتها نتيجة الوضع المبكر، إذ قد يعانون من تسمم الدم أو الشلل الدماغي (cerebral palsy).

🇲🇱 Incroyable mais vrai

Une malienne a accouché de 09 enfants !

Mme Halima CISSE ( Tombouctou), a accouché ce mardi 04 mai 2021 de neuf nouveau-nés dans une clinique au Maroc. 05 filles et 04 garçons.

@Dimitri_Biyiha @Lady_Fiel@ADjacquissom@Ledawa @M_NDJEMPOT_Jo @AbelaOwonapic.twitter.com/mS7qMhZ38d — Gamaliel TANKEU (@GamalielVinci) May 5, 2021

المصدر: "بي بي سي"