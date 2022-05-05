الإمارات.. تغريم رجل بـ70 ألف درهم بعد اعتدائه بالضرب على امرأة

أيدت محكمة إماراتية حكما يلزم رجلا بأن يدفع لامرأة 70 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بعد اعتدائه عليها بالضرب.

وذكرت صحيفة "الخليج" أن محكمة استئناف العين أيدت حكما لمحكمة أول درجة بعدما أدى الاعتداء إلى عاهة بنسبة (30%) من الطرف العلوي الأيسر.

وأوضحت الصحيفة أن المرأة رفعت دعوى قضائية طلبت في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضا عن الأضرار، فضلا عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت المرأة إلى أن المدعى عليه اعتدى عليها بالضرب وأحدث بها عدة إصابات في عظمة الكتف والتواء في رباط المفصل العضدي وألم في الرقبة والرجل اليمنى واليسرى كما رمى غطاء رأسها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 70 ألف درهم تعويضاً كما قضت بإلزامه بالمصاريف ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المدعى عليه الحكم.

وأكدت المحكمة أن المساس بالشرف والاعتبار الشخصي يخلف آلاما نفسية وجسدية نتيجة خدش حرمة الشخصية وما ترتب عليه من إجراءات بتقديم البلاغ للشرطة والحضور أمام القضاء.

المصدر: صحيفة "الخليج"