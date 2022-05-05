انتشال جثة فتاة وإنقاذ 4 أخريات من أسرة واحدة من مياه سد في اليمن

انتشال جثة وإنقاذ 4 فتيات في اليمن ـ (وزارة الداخلية اليمنية)

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن انتشال جثة فتاة توفيت غرقا في مياه سد شاحك، وإنقاذ أربع فتيات بمديرية الطيال بمحافظة صنعاء.

وقالت مصلحة الدفاع المدني إن خمس فتيات من أسرة واحدة (أسرة الجيلاني) من محافظة إب مديرية العيدين غرقن أثناء محاولتهن السباحة في سد شاحك.

وأوضحت أن فرق الغوص والإنقاذ في المصلحة أنقذت أربع فتيات وأنهن بحالة صحية جيدة، كما انتشلت جثة الفتاة الخامسة (15 عاما) بعد عملية بحث داخل مياه السد.

وقالت المصلحة إنها، وتزامنا مع عيد الفطر، باشرت بعمل خطة مواكبة للمناسبة، "بتوزيع فرق الغوص والإنقاذ على مختلف السدود والحواجز المائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء حفاظا على أرواح المواطنين وأسرهم".

المصدر: RT