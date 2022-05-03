تركي آل الشيخ يعلن غيابه عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لفترة ويكشف عن السبب
Globallookpress Marcelo Machado de Melo / Source: imago sportfotodienst
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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه سيبتعد عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا عن السبب.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال تركي آل الشيخ: "حبايبي الغاليين..سأغيب عن حساباتي في السوشل ميديا لمدة أسبوعين للراحة..نراكم بعدها إن شاء الله".
حبايبي الغاليين …— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 2, 2022
سأغيب عن حساباتي في السوشل ميديا لمدة اسبوعين للراحة …
نراكم بعدها ان شاء الله …🇸🇦❤️🦁
وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن بدء "مسابقة أبو ناصر" التي أطلقها بمناسبة شهر رمضان المبارك.
المصدر: RT