تركي آل الشيخ يعلن غيابه عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لفترة ويكشف عن السبب

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه سيبتعد عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا عن السبب.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال تركي آل الشيخ: "حبايبي الغاليين..سأغيب عن حساباتي في السوشل ميديا لمدة أسبوعين للراحة..نراكم بعدها إن شاء الله".

حبايبي الغاليين …



سأغيب عن حساباتي في السوشل ميديا لمدة اسبوعين للراحة …

نراكم بعدها ان شاء الله …🇸🇦❤️🦁 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 2, 2022

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن بدء "مسابقة أبو ناصر" التي أطلقها بمناسبة شهر رمضان المبارك.

المصدر: RT