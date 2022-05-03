 
مباشر

تركي آل الشيخ يعلن غيابه عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لفترة ويكشف عن السبب

مجتمع

تركي آل الشيخ يعلن غيابه عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لفترة ويكشف عن السبب
Globallookpress Marcelo Machado de Melo / Source: imago sportfotodienst
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxvx

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه سيبتعد عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا عن السبب.

إقرأ المزيد
تركي آل الشيخ يودع رايولا برسالة مؤثرة
تركي آل الشيخ يودع رايولا برسالة مؤثرة

وعلى حسابه في "تويتر"، قال تركي آل الشيخ: "حبايبي الغاليين..سأغيب عن حساباتي في السوشل ميديا لمدة أسبوعين للراحة..نراكم بعدها إن شاء الله".

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن بدء "مسابقة أبو ناصر" التي أطلقها بمناسبة شهر رمضان المبارك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا