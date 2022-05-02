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لبنان.. سيدة "غاضبة" تعترض طريق مفتي مدينة طرابلس (فيديو)

مجتمع

لبنان.. سيدة
الصورة ملتقطة من مقطع الفيديو
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، فيديو لسيدة لبنانية تعترض طريق مفتي طرابلس والشمال، الشيخ محمد إمام.

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واعترضت سيدة طريق مفتي طرابلس والشمال أثناء وصوله إلى مسجد المنصوري الكبير في طرابلس لأداء صلاة عيد الفطر، وعمدت إلى رشق سيارته ببالونات مياه.

وقالت السيدة، بحسب الفيديو: "ولادنا بكعب البحر كيف إلكن عين تعيدوا"، في إشارة إلى حادث غرق مركب المهاجرين في مدينة طرابلس اللبنانية منذ حوالي أسبوع.

المصدر: موقع "بنت جبيل"

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