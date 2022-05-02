لبنان.. سيدة "غاضبة" تعترض طريق مفتي مدينة طرابلس (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، فيديو لسيدة لبنانية تعترض طريق مفتي طرابلس والشمال، الشيخ محمد إمام.

إقرأ المزيد

واعترضت سيدة طريق مفتي طرابلس والشمال أثناء وصوله إلى مسجد المنصوري الكبير في طرابلس لأداء صلاة عيد الفطر، وعمدت إلى رشق سيارته ببالونات مياه.

وقالت السيدة، بحسب الفيديو: "ولادنا بكعب البحر كيف إلكن عين تعيدوا"، في إشارة إلى حادث غرق مركب المهاجرين في مدينة طرابلس اللبنانية منذ حوالي أسبوع.

سيدة تعترض طريق مفتي طرابلس وترشقه بالمياه: الكن عين تعيدوا وولادنا بكعب البحر! pic.twitter.com/SmC3XzGBZx — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) May 2, 2022

المصدر: موقع "بنت جبيل"