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السعودية.. القبض على مواطن أطلق النار في مكان عام

مجتمع

السعودية.. القبض على مواطن أطلق النار في مكان عام
AP Hassan Ammar
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أعلنت شرطة منطقة الرياض بالسعودية، الاثنين، القبض على مواطن أطلق النار في الهواء بمكان عام في مركز الحلوة بمحافظة حوطة بني تميم، معرضا حياة الآخرين للخطر.

وقالت الشرطة في بيان إنها أوقفت المواطن المذكور واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحالته إلى النيابة العامة.

المصدر: "سبق"

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