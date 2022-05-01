السعودية.. القبض على مواطن أطلق النار في مكان عام

أعلنت شرطة منطقة الرياض بالسعودية، الاثنين، القبض على مواطن أطلق النار في الهواء بمكان عام في مركز الحلوة بمحافظة حوطة بني تميم، معرضا حياة الآخرين للخطر.

وقالت الشرطة في بيان إنها أوقفت المواطن المذكور واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض تقبض على مواطن أطلق النار في الهواء معرضًا حياة الآخرين للخطر pic.twitter.com/piDSuJshVK — الأمن العام (@security_gov) May 1, 2022

المصدر: "سبق"