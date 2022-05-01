مصر.. مفتي الجمهورية يوضح حكم زيارة المقابر في الأعياد

علق مفتي مصر شوقي علام على سؤال حول حكم زيارة المقابر في الأعياد، حيث بين أنها "مندوب إليها في جميع الأوقات".

وقال علام: "زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات، لأن الأمر بها جاء مطلقا، فشمل ذلك جميع الأوقات، وتزيد أفضلية زيارتها في الأيام المباركة التي يلتمس فيها مزيد العطاء من الله، ومنها أيام العيدين، لما في ذلك من استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، وليراع عدم تعمد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما".

المصدر: "اليوم السابع"