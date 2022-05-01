بعد ضجة كبيرة أثارها..الفنان السعودي محمد عبده يوجه "رسالة محبة واعتذار" لفنانين راحلين (فيديو)

بعد أن أثارت تصريحاته ضجة كبيرة وانتقادات عديدة، وجه الفنان السعودي، محمد عبده، رسالة محبة واعتذار لعائلة وجمهور ومحبي الفنانين الراحلين، أبو بكر سالم وطلال مداح.

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وعبر مقطع نشر في "تويتر"، قال محمد عبده: "بمناسبة العيد المبارك أتقدم بالتهاني لكم ولشعوبنا وجميع شعوب الجزيرة العربية والمسلمين والمؤمنين عامة".وتابع :" وأقول الله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين، وأخص بالذكر أحبائي وأصدقائي وأساتذتي أبو بكر سالم وأستاذنا الكبير طلال المداح.. حقيقة هؤلاء الذين شاركتهم وشاركوني أفراحي وأطراحي، أدين لهم بالفضل الكبير أني عشت بين تاريخهم وكنت دائما معهم في الأفراح والأطراح".

وأضاف محمد عبده: "أتقدم بالاعتذار أيضا منهم ومن جميع عشاقهم وجميع أهلهم وذويهم ففي مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة شوي.. أرجو السماح.. وأرجو من مريدينهم وأحبائهم ومشجعينهم أن يعذروني في ذلك التعبير اللي كان فقط فني".

وتابع الفنان السعودي: "بما أن تلك المقابلة كانت حادة وكان هذا أسلوبها وتقديمها بهذا الشكل إلا أنها كانت قاسية، وأنا أقر بذلك وبما أنها خرجت عن نطاقها الفني..خرجت تماما عن نطاقها الفني بالمفهوم للناس..أتقدم بالاعتذار منكم ومنهم ولكن هم أحبائي الذين يروني دائما في كل مزحنا وجدنا وهزلنا.. رحم الله عليهم جميعا أساتذة أفاضل لا يدق في سهمهم فنيا وأخلاقيا".

وتجدر الإشارة إلى أن انتقادات عديدة وجهت للفنان محمد عبده على خلفية تصريحه حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، حيث رأى أنهما لم يصنعا لنفسيهما "إرثا وطنيا" في الفن، وذلك خلال ظهوره ببرنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني.

المصدر: RT