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السلطات السعودية تعلق على واقعة حرق كلب بالألعاب النارية

مجتمع

السلطات السعودية تعلق على واقعة حرق كلب بالألعاب النارية
Sputnik
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بعد تداول مقطع فيديو مسيء، علقت وزارة البيئة السعودية على واقعة حرق كلب بالألعاب النارية في مكان حساس من جسده.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال صالح عبد المحسن بن دخيل، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة: "تابعت الوزارة المقطع المتداول لقيام شخص بالإساءة للحيوان باستخدام الألعاب النارية..حارق الكلب".

وأضاف: "تؤكد الوزارة أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

المصدر: RT

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