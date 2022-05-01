السلطات السعودية تعلق على واقعة حرق كلب بالألعاب النارية

بعد تداول مقطع فيديو مسيء، علقت وزارة البيئة السعودية على واقعة حرق كلب بالألعاب النارية في مكان حساس من جسده.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال صالح عبد المحسن بن دخيل، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة: "تابعت الوزارة المقطع المتداول لقيام شخص بالإساءة للحيوان باستخدام الألعاب النارية..حارق الكلب".

وأضاف: "تؤكد الوزارة أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

تابعت الوزارة المقطع المتداول لقيام شخص بالاساءة للحيوان باستخدام الألعاب النارية #حارق_الكلب ، وتؤكد أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. — المتحدث الرسمي لوزارة البيئة (@MEWAspokesman) April 30, 2022

المصدر: RT