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شاهد.. طفل يخطف الأنظار داخل الحرم المكي بصوته العذب (فيديو)

مجتمع

شاهد.. طفل يخطف الأنظار داخل الحرم المكي بصوته العذب (فيديو)
Gettyimages.ru
شاهد.. طفل يخطف الأنظار داخل الحرم المكي بصوته العذب
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تداول نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل خطف الأنظار في الحرم المكي بعدما رفع الأذان بصوته العذب.

وحظي الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره بإعجاب المحيطين به وهو على كتفي والده.

وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الطفل الصغير بملابس الإحرام، وقد استوقف المصلين والمعتمرين ولفت انتباههم بأدائه.

المصدر: وسائل إعلام

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