شاهد.. طفل يخطف الأنظار داخل الحرم المكي بصوته العذب (فيديو)

تداول نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل خطف الأنظار في الحرم المكي بعدما رفع الأذان بصوته العذب.

وحظي الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره بإعجاب المحيطين به وهو على كتفي والده.

وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الطفل الصغير بملابس الإحرام، وقد استوقف المصلين والمعتمرين ولفت انتباههم بأدائه.

طفل صغير يحاكي أذان الشيخ علي الملا ( مؤذن المسجد الحرام )

ما شاء الله تبارك الله 🥰 pic.twitter.com/Y1xsxVFrlf — AhmedNasser (@Ahmed_NSH) May 1, 2022

المصدر: وسائل إعلام