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"أجمل لقاء"..ردة فعل رجل أمن في الحرم المكي فاجأته والدته أثناء عمله تثير تفاعلا (فيديو)

مجتمع

RT
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يوثق ردة فعل رجل أمن فاجأته والدته بوجودها خلال أداء عمله في الحرم المكي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يفاجأ رجل الأمن بوالدته في الحرم المكي، ويحتضنها، ومن ثم يقبل رأسها ويدها.

وقال أحدهم معلقا: "جميل المقطع وردة الفعل أجمل..الله يحفظهم".

المصدر: RT

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