"أجمل لقاء"..ردة فعل رجل أمن في الحرم المكي فاجأته والدته أثناء عمله تثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يوثق ردة فعل رجل أمن فاجأته والدته بوجودها خلال أداء عمله في الحرم المكي.

إقرأ المزيد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يفاجأ رجل الأمن بوالدته في الحرم المكي، ويحتضنها، ومن ثم يقبل رأسها ويدها.

وقال أحدهم معلقا: "جميل المقطع وردة الفعل أجمل..الله يحفظهم".

جميل المقطع وردة الفعل اجمل الله يحفظهم — Y (@Yahia1999y) April 29, 2022

المصدر: RT