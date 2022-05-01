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تصريح الملك سلمان لمرزوق الغانم يثير تفاعلا وفجر السعيد تتساءل عن لون "البشت" (فيديو + صور)

مجتمع

تصريح الملك سلمان لمرزوق الغانم يثير تفاعلا وفجر السعيد تتساءل عن لون
لقاء العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في مكة
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للقاء العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في مكة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المقاطع والصور، بالأخص تصريح الملك سلمان الذي نقله مرزوق الغانم حول أن " كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي".

وفي سياق متصل، نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد صورا من لقاءات لرئيس مجلس الأمة الكويتي مع شخصيات خليجية، معلقة عليها بالقول: "ودي أعرف شلون مرزوق الغانم يدري عن لون "البشت" (العباءة) لأي شخصية يلتقي فيها فيلبس نفس اللون..مو معقول صدفة".

وقال مرزوق في تغريدة له عبر صفحته في "تويتر": "تشرفت بتلبية دعوة الإفطار الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، في مكة المكرمة".

وأضاف أن الملك سلمان أكد على عمق العلاقة بين البلدين قائلا: "ان كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي".

المصدر: RT

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