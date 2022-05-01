تصريح الملك سلمان لمرزوق الغانم يثير تفاعلا وفجر السعيد تتساءل عن لون "البشت" (فيديو + صور)
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للقاء العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في مكة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المقاطع والصور، بالأخص تصريح الملك سلمان الذي نقله مرزوق الغانم حول أن " كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي".
https://t.co/E4YjFAWdFX— 🖊 (@sma2035) May 1, 2022
دولة #الكويت حكّاماً وشعباً مقامهم عالي وغالي بقلوبنا في #السعودية 🇰🇼♥️🇸🇦
🌺🌺🌺🌺
_ الله يحفظ #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز#ال_سعود و #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح ويطول بأعمارهم ويديم عليهم وعلى #دولة_الكويت و #المملكة_العربية_السعودية الخير والتوفيق اللهم آمين
يامرحبا وسهلا فيك ضيف عند ابونا وحبيبنا ملكنا الغالي والكويت والسعوديه عينين في راس وانت انسان كفو يا الغانم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🌹🌹 https://t.co/NHQePzaJyJ— عامر العجمي 🇸🇦 (@R0t9rOmvhek8Et9) May 1, 2022
وفي سياق متصل، نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد صورا من لقاءات لرئيس مجلس الأمة الكويتي مع شخصيات خليجية، معلقة عليها بالقول: "ودي أعرف شلون مرزوق الغانم يدري عن لون "البشت" (العباءة) لأي شخصية يلتقي فيها فيلبس نفس اللون..مو معقول صدفة".
ودي أعرف شلون #مرزوق_الغانم يدري عن لون البشت لأي شخصيه يلتقي فيها فيلبس نفس اللون 😳 مو معقول صدفه 🤔 pic.twitter.com/6jHuuiDbs6— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 30, 2022
وقال مرزوق في تغريدة له عبر صفحته في "تويتر": "تشرفت بتلبية دعوة الإفطار الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، في مكة المكرمة".
وأضاف أن الملك سلمان أكد على عمق العلاقة بين البلدين قائلا: "ان كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي".
المصدر: RT