تصريح الملك سلمان لمرزوق الغانم يثير تفاعلا وفجر السعيد تتساءل عن لون "البشت" (فيديو + صور)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للقاء العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في مكة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المقاطع والصور، بالأخص تصريح الملك سلمان الذي نقله مرزوق الغانم حول أن " كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي".

يامرحبا وسهلا فيك ضيف عند ابونا وحبيبنا ملكنا الغالي والكويت والسعوديه عينين في راس وانت انسان كفو يا الغانم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🌹🌹 https://t.co/NHQePzaJyJ — عامر العجمي 🇸🇦 (@R0t9rOmvhek8Et9) May 1, 2022

وفي سياق متصل، نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد صورا من لقاءات لرئيس مجلس الأمة الكويتي مع شخصيات خليجية، معلقة عليها بالقول: "ودي أعرف شلون مرزوق الغانم يدري عن لون "البشت" (العباءة) لأي شخصية يلتقي فيها فيلبس نفس اللون..مو معقول صدفة".

ودي أعرف شلون #مرزوق_الغانم يدري عن لون البشت لأي شخصيه يلتقي فيها فيلبس نفس اللون 😳 مو معقول صدفه 🤔 pic.twitter.com/6jHuuiDbs6 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 30, 2022

وقال مرزوق في تغريدة له عبر صفحته في "تويتر": "تشرفت بتلبية دعوة الإفطار الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، في مكة المكرمة".

وأضاف أن الملك سلمان أكد على عمق العلاقة بين البلدين قائلا: "ان كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي".

المصدر: RT