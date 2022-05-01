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تصريحات رجل دين عن الانتخابات تثير جدلا في لبنان والفنانة إليسا ترد (فيديو)

مجتمع

تصريحات رجل دين عن الانتخابات تثير جدلا في لبنان والفنانة إليسا ترد (فيديو)
facebook @ElissaFans
الفنانة إليسا
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أثارت تصريحات رجل دين لبناني عن الانتخابات النيابية المرتقبة، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

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وفي التفاصيل، تداوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو لشيخ وهو يقول: "من كان يريد أن يرى بناته على شاطئ جوية.. يروح ينتخبهم.. هالقصة راحت.. من كان يريد رؤية أبناءه في بيوت الدعارة والمخدرات كمان يروح ينتخبهم".

وفي هذا السياق، أعادت الفنانة اللبنانية إليسا نشر مقطع الفيديو على صفحتها في "تويتر"، معلقة عليه بالقول: أكيد هيك بدنا شيخنا..بدنا نشوف بناتنا عا شواطئ جونية ونرجع نشوف الليدو بكازينو لبنان، وبدنا نلبس عا زوقنا وبدنا نرقص ونغني..هيدا لبنان حبيبي مش إيران! اللي استحوا ماتوا".

المصدر: RT

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