تصريحات رجل دين عن الانتخابات تثير جدلا في لبنان والفنانة إليسا ترد (فيديو)

أثارت تصريحات رجل دين لبناني عن الانتخابات النيابية المرتقبة، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

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وفي التفاصيل، تداوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو لشيخ وهو يقول: "من كان يريد أن يرى بناته على شاطئ جوية.. يروح ينتخبهم.. هالقصة راحت.. من كان يريد رؤية أبناءه في بيوت الدعارة والمخدرات كمان يروح ينتخبهم".

أولا لبنان لن يكون طهران ولا سعودية ولا أميركا ثانيا هيدا منتحل صفة شيخ ما خص الحزب فيه وبعدين تعال شاطئ صور والناقورة راح تشوفهم متل ميامي ومش بحاجة لشاطئ جونية مع احترامي لاهل جونية — ربيع شـﮬــاﺐ (@rabih1south) May 1, 2022

وفي هذا السياق، أعادت الفنانة اللبنانية إليسا نشر مقطع الفيديو على صفحتها في "تويتر"، معلقة عليه بالقول: أكيد هيك بدنا شيخنا..بدنا نشوف بناتنا عا شواطئ جونية ونرجع نشوف الليدو بكازينو لبنان، وبدنا نلبس عا زوقنا وبدنا نرقص ونغني..هيدا لبنان حبيبي مش إيران! اللي استحوا ماتوا".

أكيد هيك بدنا شيخنا ، بدنا نشوف بناتنا عا شواطئ جونية ونرجع نشوف الليدو بكازينو لبنان وبدنا نلبس عا زوقنا وبدنا نرقص و نغني هيدا لبنان حبيبي مش أيران!

اللي استحوا ماتوا https://t.co/GDAPXBu9xf — Elissa (@elissakh) May 1, 2022

أول مرة بعمرري بوافق معها https://t.co/WFu2fguAtA — mohammed is here (@Mohammedsyriank) May 1, 2022

المصدر: RT