هل يختلف الأمر عن بقية النساء.. لبنانية "مصححة" جنسيا تعلن عن حملها بطفلها الأول! (صور)

أعلنت الشابة اللبنانية المصححة جنسيا، جويل بدر، عن حملها بطفلها الأول من زوجها حسين نجدي، مستعرضة بطنها المنتفخ.

ونشرت جويل صورة عبر حسابها على "سناب شات"، وهي تضع يديها على بطنها مشيرة إلى انها لا زالت في الشهر الأول من الحمل، ولم تعلم بعد إن كان الجنين ذكرا أو أنثى.

أما من ناحية شعورها، وإن كان الحمل يمر بشكل سليم عليها كمصححة جنسيا، فقد أشارت في حديث لموقع "في الفن"، إلى أنها حتى الآن، لا تشعر بأي عوارض مختلفة عن أي امرأة حامل. خصوصا أنها ما زالت في بداية الحمل، وأن كل ما تمر به طبيعي مثلما هو بالنسبة للنساء الحوامل.

وتزوجت جويل في أغسطس الماضي بعد عام على خطوبتها من حبيبها حسين نجدي. وسبق أن أكدت على أنها "مصححة جنسيا" وليست متحولة، وقالت إنها خلقت "خنثى"، أي ثنائية الجنس.

وأشارت إلى أنها عانت كثيرا منذ صغرها، وأنها أجرت 3 عمليات حتى تم تصحيحها جنسيا.

المصدر: RT