الجزائر.. القبض على رجل متنكر بزي نساء في صلاة التراويح

شهد مصلى النساء في مسجد علي بن أبي طالب في ولاية عنابة الجزائرية يوم الخميس، حالة من الاستنفار والهلع خلال صلاة التراويح، بعد إلقاء القبض على رجل متنكر بزي امرأة يصلي التراويح.

وأثار الجاني الذي كان يرتدي "خمارا"، شكوكا قوية بسبب ضخامة حجم "المتنكر" وعرض منكبيه، الأمر الذي دفع سيدة بين النساء اللائي كن في المسجد، إلى الصراخ، معلنة بذلك حالة استنفار قصوى.

وأفضى صراخ المرأة إلى إلقاء القبض عليه بعد تدخل عدد من المصلين الذكور، وتسليمه إلى المصالح الأمنية.

وبعد هذه الواقعة، صرح الشاب المدعو خالد قائلا، "نيتي كانت صافية وكنت ناوي الحلال"، مُضيفاً أنه دخل كي يختار فتاة من أجل أن يخطبها.

وتداول مغردون عددا من الصور قالوا إنها للشاب المتنكر.

هذا ولم يتسن لـRT التحقق من الواقعة.

في مسجد علي بن ابي طالب في ولاية عنابة الجزائرية وفي صلاة التراويح تم اعتقال شاب في عمر35 وهو يرتدي الحجاب ويصلي مع النسوان واعترف الشاب بان نيتهرصافية وفعل هذا ليجد شريكة حياته بين المصليات ويخطبها في العيد pic.twitter.com/oTwnBCIpSh — ギター (@ru95l) April 29, 2022

حدث في الجزائر :



القبض على رجل متنكر بزي امرأة يؤدي صلاة التراويح ضمن صفوف النساء ، وقد برر فعلته قائلا :



" نيتي صافيه كنت ادور بنت الحلال حتى اخطبها في العيد " pic.twitter.com/ICkiOWKCjm — Screen Mix (@ScreenMix) April 29, 2022

🔴 متداول من #عنابة 😰 | مسجد علي ابن ابي طالب بـ #حـي_الأبطـال هلع وخوف كبير في مصلى النساء في المسجد بعد القبض على رجل متنكر بزي امرأة يصلي التراويح .. لا حول ولا قوة الا بالله 😰 pic.twitter.com/9pzzuAgw3l — أنا الجزائر (@Analgeria) April 28, 2022

المصدر: وسائل إعلام