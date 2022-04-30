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الجزائر.. القبض على رجل متنكر بزي نساء في صلاة التراويح

مجتمع

الجزائر.. القبض على رجل متنكر بزي نساء في صلاة التراويح
Gettyimages.ru
صورة من الأرشيف
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شهد مصلى النساء في مسجد علي بن أبي طالب في ولاية عنابة الجزائرية يوم الخميس، حالة من الاستنفار والهلع خلال صلاة التراويح، بعد إلقاء القبض على رجل متنكر بزي امرأة يصلي التراويح.

وأثار الجاني الذي كان يرتدي "خمارا"، شكوكا قوية بسبب ضخامة حجم "المتنكر" وعرض منكبيه، الأمر الذي دفع سيدة بين النساء اللائي كن في المسجد، إلى الصراخ، معلنة بذلك حالة استنفار قصوى.

وأفضى صراخ المرأة إلى إلقاء القبض عليه بعد تدخل عدد من المصلين الذكور، وتسليمه إلى المصالح الأمنية.

وبعد هذه الواقعة، صرح الشاب المدعو خالد قائلا، "نيتي كانت صافية وكنت ناوي الحلال"، مُضيفاً أنه دخل كي يختار فتاة من أجل أن يخطبها.

وتداول مغردون عددا من الصور قالوا إنها للشاب المتنكر.

هذا ولم يتسن لـRT التحقق من الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام

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