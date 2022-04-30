في واقعة أقرب للخيال..شاب مصري يعود لعائلته بعد اختفائه 25 عاما

في واقعة أقرب إلى الخيال، عمت الفرحة في قرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا بمصر، بعد العثور على شاب اختفى حينما كان يبلغ من العمر عامين ونصف العام فقط، منذ 25 عاما.

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هذا ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية عن نوفل البدري، أحد أقارب الشاب، قوله: "الشاب يدعى رفاعي عبد الحميد رفاعي، اختفى من أمام المنزل بقرية المحروسة، وهو في عمر العامين ونصف، ولم يتم العثور عليه سوى من أيام بعد تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وأشار البدري إلى أن "رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا داخل إحدى المجموعات بداخله صورة ابن المحروسة عندما كان طفلا وأخرى في كبره، فرأها أحد أقاربه وتعرف عليه، فأبلغ أسرته وتعرفت على صورة طفولته"، موضحا أنه "بعد التواصل مع صاحب المنشور، تبين أنها سيدة تعمل بدار رعاية في محافظة الغربية، والطفل تربى بداخله، وهو من أصر على نشر صورته رغبة في الرجوع لعائلته، فسافرت عائلته له وتم إجراء تحليل "DNA" وأثبتت صحة النسب، وأن الشاب هو بالفعل "رفاعي" ابن قرية المحروسة في قنا".

المصدر: "بوابة أخبار اليوم"