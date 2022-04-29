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مقطع فيديو لشابة تسمح لكلبتها بقتل قطة أمام عدسة الكاميرا يثير غضبا كبيرا في المغرب (فيديو)

مجتمع

مقطع فيديو لشابة تسمح لكلبتها بقتل قطة أمام عدسة الكاميرا يثير غضبا كبيرا في المغرب (فيديو)
AP Mosa'ab Elshamy
صورة أرشيفية
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طالب نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بتوقيف ومتابعة وسجن شابة من مدينة فاس، على خلفية انتشار مقطع فيديو لها وهي تسمح لكلبتها بقتل قطة أمام عدسة الكاميرا، وفق صحيفة "هسبريس".

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ويأتي ذلك بعد غضب كبير اجتاح واقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو للحادثة، حيث أطلق العديد من رواد هذه المواقع  هاشتاغ "السجن لقاتلة القطط"، مع مطالبة السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق في الموضوع، ومعاقبة الشابة التي تبلغ من العمر 24 عاما، بحسب الصحيفة.

ونشرت بعض الحسابات فصولا من القانون الجنائي، والمطالبة بتفعيله في حق المعنية بالأمر، خاصة الفصل 602 الذي يشير إلى أنه "من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبان أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين".

المصدر: "هسبريس" + RT

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