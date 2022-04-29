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بالصور والفيديو..الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي مناسك العمرة

مجتمع

بالصور والفيديو..الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي مناسك العمرة
AP Turkish Presidency
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة إلى السعودية
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أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع الوفد المرافق له، مناسك العمرة، أثناء زيارته السعودية.

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ونشرت قناة "TRT" مقطع فيديو يوثق زيارة أردوغان والوفد المرافق له إلى الكعبة المشرفة، وقيامهم بأداء مناسك العمرة، وسط حراسة مشددة، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو وصور هذه المناسك.

المصدر: RT

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