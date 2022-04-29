بالصور والفيديو..الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي مناسك العمرة

أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع الوفد المرافق له، مناسك العمرة، أثناء زيارته السعودية.

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ونشرت قناة "TRT" مقطع فيديو يوثق زيارة أردوغان والوفد المرافق له إلى الكعبة المشرفة، وقيامهم بأداء مناسك العمرة، وسط حراسة مشددة، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو وصور هذه المناسك.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يزور الكعبة ويؤدي مناسك العمرة مع الوفد المرافق له أثناء زيارته #السعوديةpic.twitter.com/xSEU7ErL54 — TRT عربي (@TRTArabi) April 29, 2022

إردوغان يؤدي مناسك العمرة بعد لقاءات مع قادة #السعودية



سار #إردوغان بين مجموعة من مرافقيه ومن الحراس في باحات المسجد الحرام في #مكة_المكرمة إلى جانب أعداد غفيرة من المصلين الذين عادة ما تزداد أعدادهم بشكل كبير في آخر يوم جمعة من شهر #رمضان.https://t.co/PHu1cJAKvq#فرانس_برسpic.twitter.com/AQuqo9oSP1 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) April 29, 2022

المصدر: RT