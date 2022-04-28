شيخ الأزهر ورئيس الطائفة الإنجيلية في مصر يؤكدان موقفهما الثابت من المثلية الجنسية

أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والقس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، عن "موقفهما الثابت من المثلية الجنسية"، وأكدا "رفضهما لها".

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وفي بيان لهما، أكد أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والقس أندريه زكي رفضهما للمثلية الجنسية بالقول: "كما نرفض محاولات فرض ثقافة دخيلة على الشرق بدعوى الحقوق والحريات، ونتمسك بالحفاظ على قيمنا الدينية والعربية والشرقية في وجه الغزو الثقافي الغربي، ونحذر الشباب المسلم والمسيحي من التيارات التي تحاول خلط المفاهيم وعدم احترام هويتنا العربية؛ الإسلامية والمسيحية".

وجاء ذلك خلال استقبال الطيب بمقر مشيخة الأزهر، القس أندريه زكي، ووفدا رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، حيث عبر شيخ الأزهر عن "سعادته بلقاء الأخوة والأصدقاء من الكنيسة الإنجيلية بقيادة الدكتور أندريا"، معربا عن "خالص تهانيه بمناسبة عيد الفصح".

من جهته، قال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نتمنى لفضيلتك ولجميع المسلمين في مصر والعالم دوام السلام والصحة والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار، ونعتز بالعلاقة المتميزة مع فضيلتكم، فأنتم قيمة إنسانية عظيمة، ومصدر للسلام والعيش المشترك".

المصدر: "الوطن"