إعلان هام من المحكمة السعودية العليا بخصوص تحري هلال شهر شوال

أصدرت المحكمة السعودية العليا إعلانا لمسلمي المملكة، بخصوص تحري رؤية هلال شهر شوال الهجري.

إقرأ المزيد

وفي إعلانها، توجهت المحكمة السعودية العليا للمواطنين بالقول:" نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم "156 /هـ" وتاريخ 29 شعبان 1443هجري، أن يوم السبت 1 رمضان 1443هجري ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2 أبريل 2022، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هجري، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هجري ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 أبريل 2022".

وأضاف الإعلان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتابع: "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

المصدر: "واس"