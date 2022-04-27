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رئيس شؤون الحرمين: دعاء الختم في صلاة التراويح ليلة 29 رمضان

مجتمع

رئيس شؤون الحرمين: دعاء الختم في صلاة التراويح ليلة 29 رمضان
الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس ـ (شؤون الحرمين، "تويتر")
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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس تقديم دعاء الختم في صلاة التراويح لليلة الـ29 من شهر رمضان.

وقال السديس في كلمة بعد صلاة المغرب بالمسجد الحرام، إن ذلك يأتي "بناء على ما رآه ولاة الأمر، في تحقيق مصلحة المسلمين وسلامتهم واستقرارهم"، و"تحقيقا لمصلحة المعتمرين والمصلين".

وأوصى السديس بالتراحم والرفق والسكينة وعدم التدافع والتزاحم.

وكان ختم القرآن الكريم تم تأخيره إلى صلاة التهجد منذ عامين، وبالإعلان الجديد للسديس يعود إلى صلاة التراويح.

 

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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