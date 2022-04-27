عضو في هيئة علماء الأزهر: النبي محمد زار مصر ليلة الإسراء والمعراج

قال عضو هيئة كبار العلماء بجامع الأزهر الدكتور علي جمعة إن النبي محمد زار مصر ليلة الإسراء والمعراج وصلى بها ركعتين.

وأفاد جمعة بأن "جبل الطور هو الجبل الذي تجلى عليه الله للنبي موسى عليه السلام، وهو من الأماكن التي ذكر الله فيها في قرآنه مصر وأماكن مصر".

وأوضح أنه "في بعض الروايات التي صححها ابن حجر العسقلاني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نزل فصلى ركعتين في الطور، ووطأ أرض مصر ليلة الإسراء والمعراج"، مضيفا: "الله يقسم بهذا الجبل الذي شهد ذلك التجلي".

المصدر: صدى البلد